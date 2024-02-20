Британское правительство закрыло одну из программ для украинских беженцев
Правительство Великобритании 19 февраля прекратило действие Программы помощи семьям из Украины (Ukraine Family Scheme). Она позволяла украинским беженцам легально находиться на территории Соединенного Королевства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт британского правительства.
Согласно этой программе, украинские беженцы могли въезжать в Королевство при условии нахождения там родственников. Эта виза позволяла украинцам учиться, работать и получать помощь в течение следующих трех лет.
После завершения Ukraine Family Scheme, ее участникам предлагают податься на программу Homes for Ukraine, в рамках которой британцы принимают у себя украинцев в обмен на государственную поддержку. Срок действия визы по этой программе завершится в марте 2025 года. К тому времени необходимо найти альтернативный вариант легального пребывания в Соединенном Королевстве.
С начала вторжения 24 февраля 2022 года более 283 тысяч украинцев получили или продлили разрешение на пребывание в Великобритании.
Срок действия первых виз, которые предоставляли трехлетнее разрешение для пребывания в Великобритании по таким программам, как Homes for Ukraine, Ukraine Family Scheme и Ukraine Extension Scheme, завершается в марте 2025 года.
Украинские беженцы в Великобритании
На днях британское правительство объявило о продлении на 18 месяцев виз для украинцев, которые спасаются от войны. Местные власти призывают увеличить финансирование на беженцев из-за растущего кризиса с жильем.
Украинские беженцы в Британии смогут продлить статус временной защиты. С момента запуска программ для украинцев, страна предоставила убежище более чем 283 тысячам человек, многие из которых были размещены в британских семьях.
Украинцы, которые получили убежище в Британии после полномасштабного вторжения России, смогут продлить легальное пребывание до сентября 2026 года.
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