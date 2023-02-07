Британський уряд відмовився підвищувати податок на надприбутки нафтових гігантів

Уряд Великобританії не підвищуватиме податок на непередбачені доходи нафтогазових компаній, незважаючи на заклики зробити це з боку опозиційної Лейбористської партії після того, як Shell та BP оголосили про рекордний прибуток.

"Все, що вище, зупинить інвестиції, посилить залежність від Путіна і підвищить ціни на енергоносії. Ми нестимемо відповідальність", - заявив Хант у Палаті громад, відповідаючи на запитання свого колеги з лейбористської партії Рейчел Рівз.

Уряд прем'єр-міністра Ріші Сунака запровадив додатковий податок на прибуток енергетичних гігантів минулого року після кількох місяців опору заклику лейбористів запровадити його. Збір становить 35% і стягується на додаток до інших зборів у розмірі 40%, що дає ефективний податок у розмірі 75% на прибуток. Лейбористи закликають підвищити податок до тієї ж ставки, що й у Норвегії, де він становить 78%, та перенести його на початок 2022 року.