ua ru
Вт, 07 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Британское правительство отказалось повышать налог на сверхприбыль нефтяных гигантов

Новина українською →
Лондон, Вторник 07 февраля 2023 15:59
Британское правительство отказалось повышать налог на сверхприбыль нефтяных гигантов Фото: нефтяные компании заплатят 75% налогов (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Правительство Великобритании не буде повышать налог на непредвиденные доходы нефтегазовых компаний, несмотря на призывы сделать это со стороны оппозиционной Лейбористской партии после того, как Shell и BP объявили о рекордной прибыли.

Об этом заявил канцлер казначейства Джереми Хант, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Все, что выше, остановит инвестиции, усилит зависимость от Путина и повысит цены на энергоносители. Мы будем нести ответственность", - заявил Хант в Палате общин, отвечая на вопрос своего коллеги из лейбористской партии Рэйчел Ривз.

Правительство премьер-министра Риши Сунака ввело дополнительный налог на прибыль энергетических гигантов в прошлом году после нескольких месяцев сопротивления призыву лейбористов ввести его. Сбор составляет 35% и взимается в дополнение к другим сборам в размере 40%, что дает эффективный налог в размере 75% на прибыль. Лейбористы призывают повысить налог до той же ставки, что и в Норвегии, где он составляет 78%, и перенести его на начало 2022 года.

Сегодня BP сообщила о прибыли за весь год в размере 27,65 млрд долларов, что является рекордным показателем, в то время как Shell на прошлой неделе сообщила о рекордной прибыли в 39,87 млрд долларов.

Хант готовится объявить бюджет Великобритании 15 марта, а во вторник он заявил Палате общин, что снижения налогов, финансируемых за счет займов, не будет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нафта
NEWS
Военное положение и мобилизацию в Украине продлили еще на три месяца
Военное положение и мобилизацию в Украине продлили еще на три месяца
DAILY
Запрет на бензин и дизель. Как новые санкции Запада ударят по России
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Запрет на бензин и дизель. Как новые санкции Запада ударят по России