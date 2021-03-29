Британський суд арештував рахунки Metabay, що може бути причетна до махінацій у БХФЗ

Високий суд справедливості у Лондоні 19 березня, за заявою фармацевтичної компанії "Дарниця" арештував рахунки британської компанії Metabay Import/Export Limited, що виступає посередником у процедурі закупівлі ПАТ НВЦ "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" (БХФЗ) фармацевтичної сировини у німецької компанії Farmaplant Fabrikation Chemischer Produkte GmbH.

За словами адвоката, суть спору полягає у тому, що щонайменше з 2014 року БХФЗ закуповував фармсировину у німецької компанії Farmaplant за ціною, яка, за оцінкою "Дарниці" є істотно вищою, ніж ринкова.

Позивач вважає, що суму переплачених грошових коштів Farmaplant перераховувала на рахунок компанії Metabay під виглядом комісії за те, що остання нібито сприяла в укладенні відповідних договорів поставки фармсировини.

Як стверджує позивач, контролером і бенефіціарним власником компанії Metabay є директорка з розвитку бізнесу БХФЗ Ірина Ржепецька, яка також є донькою голови наглядової ради БХФЗ Миколи Безпалька та Людмили Безпалько, яка очолювала підприємство в якості генеральної директорки до 2018 року.

Таким чином, вимоги "Дарниці" обґрунтовані тим, що менеджмент БХФЗ вже багато років не просто штучно завищує витрати підприємства, чим завдаває збитків як самому підприємству, так і його акціонерам, але й очевидно привласнює собі переплачені кошти через вказану схему.

За словами адвоката "Дарниці", радника юридичної фірми Aequo Євгена Левіцького, компанія звернулася до лондонського суду для того, щоб кошти Metabay не були далі виведені на офшорні рахунки.

"Дарниця", як акціонер з найбільшим пакетом акцій, подала від імені БХФЗ позов до українського суду проти недобросовісних керівників цього підприємства з вимогами компенсувати багатомільйонний збиток, якого зазнав БХФЗ. Саме для того, щоб компенсація дійсно стала реальною, а виведені в офшор кошти нікуди не зникли, англійський суд і прийняв рішення про їх арешт", - розповів Левіцький.

26 березня аналогічне рішення про арешт коштів на рахунках Metabay також ухвалив і швейцарський суд, погодившись із доводами "Дарниці".

16 квітня у Лондоні суд продовжить розгляд справи щодо арешту коштів.