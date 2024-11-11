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У британській розвідці пояснили хвилю арештів військових керівників у РФ

Понеділок 11 листопада 2024 20:30
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У британській розвідці пояснили хвилю арештів військових керівників у РФ Ілюстративне фото: у Росії заарештували військових керівників (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Росії останнім часом заарештовують посадових осіб оборонної промисловості і не лише. Таким чином у країні намагаються взяти під контроль масштабну корупцію.

Про це сказано у заяві британської розвідки, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Британії у Twitter.

Як нагадали у розвідці, 18 жовтня в Росії відправили до СІЗО одразу трьох осіб. Їх підозрюють у привласненні майна вартістю близько 2,5 млн доларів, яке належить Міноборони РФ. Одним з підозрюваних виявився колишній начальник управління майном Головного управління забезпечення військ.

Також окремо у корупції звинуватили колишнього заступника директора Росгвардії Сергія Мілейка. Він міг закупити військову форму на 4,2 млн доларів за завищеними цінами.

"Арешти та кримінальні переслідування щодо посадових осіб оборони та оборонної промисловості продовжуються з весни 2024 року, оскільки слідчі органи РФ намагаються досягти певного рівня контролю над колосальними масштабами корупції в російському оборонному секторі як з практичних, так і з демонстративних політичних причин", - вважають у британській розвідці.

До речі, сьогодні стало відомо, що в Росії заочно заарештували суддю Міжнародного карного суду Хайкеля Бен Махфуда.

Саме цей суддя видав ордери на арешт колишнього міністра оборони Росії Сергія Шойгу та начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова, оскільки їх підозрюють у воєнних злочинах.

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