В британской разведке объяснили волну арестов военных руководителей в РФ

В России последнее время арестовывают должностных лиц оборонной промышленности и не только. Таким образом в стране пытаются взять под контроль масштабную коррупцию.

Об этом сказано в заявлении британской разведки, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Британии в Twitter .

Как напомнили в разведке, 18 октября в России отправили в СИЗО сразу трех лиц. Их подозревают в присвоении имущества стоимостью около 2,5 млн долларов, которое принадлежит Минобороны РФ. Одним из подозреваемых оказался бывший начальник управления имуществом Главного управления обеспечения войск.

Также отдельно в коррупции обвинили бывшего заместителя директора Росгвардии Сергея Милейко. Он мог закупить военную форму на 4,2 млн долларов по завышенным ценам.

"Аресты и уголовные преследования в отношении должностных лиц обороны и оборонной промышленности продолжаются с весны 2024 года, поскольку следственные органы РФ пытаются добиться определенного уровня контроля над колоссальными масштабами коррупции в российском оборонном секторе как по практическим, так и по демонстративным политическим причинам", - считают в британской разведке.