Британський міністр разом із Зеленським відвідали Прилуки: Лондон пообіцяв Україні підтримку

Під час першого візиту в Україну Мілібенд разом із президентом Володимиром Зеленським відвідав Прилуки, де внаслідок нещодавнього російського удару по житловому будинку загинули щонайменше 22 людини.

Британський міністр поспілкувався з місцевими жителями та рятувальниками, які брали участь у пошуково-рятувальній операції.

Які санкції Британія запровадила проти Росії

Як вже повідомлялося, новий пакет обмежень охоплює близько 40 цілей у фінансовому, нафтовому й технологічному секторах РФ. Лондон розраховує, що санкції ускладнять російські ланцюги постачання та обмежать можливості Москви фінансувати війну проти України.

За даними британського уряду, після запровадження нового пакета під санкціями опинилися понад 90% нафтовидобувних потужностей Росії.

Загалом Велика Британія запровадила проти РФ понад 3500 санкцій, зокрема обмеження щодо більш ніж 600 суден.

Мілібенд наголосив, що Росія могла б завершити війну вже завтра, однак натомість продовжує посилювати атаки на Україну. За його словами, російські удари спрямовані не лише на критичну інфраструктуру, а й на українські культурні пам'ятки.

"Мій меседж Путіну чіткий: ви не зможете нас перечекати. Доки ви не оберете шлях миру, Британія не відступить у підтримці України, наших цінностей і нашої національної безпеки. Ви залишитеся парією", — заявив глава британського МЗС.

На що Україна отримає 54 млн фунтів

Окремо Лондон оголосив про виділення 54 млн фунтів стерлінгів для підтримки України під час п'ятої зими повномасштабної війни.

Із цієї суми 20 млн фунтів спрямують на енергетичну безпеку. Кошти призначені для аварійного ремонту енергомереж, пошкоджених російськими ударами, забезпечення резервними генераторами, встановлення сонячних джерел живлення та впровадження технологій для диверсифікації енергопостачання.

Ще 34 млн фунтів виділять на підтримку систем тепло- й водопостачання, а також пряму грошову допомогу українським родинам.

Її надаватимуть спільно з українським урядом і міжнародними партнерами, зокрема ЮНІСЕФ, Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців та Українським Червоним Хрестом.

В уряді королівства нагадали, що від початку повномасштабного вторгнення РФ Велика Британія надала Україні понад 1 млрд фунтів гуманітарної та енергетичної допомоги.

Нові санкції ЄС проти Росії

Британські обмеження оголосили наступного дня після того, як посли країн Європейського Союзу погодили масштабне розширення санкційного списку проти Росії.

До нього внесли 743 фізичні особи та 826 юридичних осіб, пов'язаних із російським військово-промисловим комплексом.