Британський генерал: ми готові до бою з військами Путіна у Східній Європі

Британія готова направити своїх солдатів на війну з росіянами. Це можливо, якщо Москва вторгнеться до однієї з країн НАТО на східному фланзі.

Про це заявив заступник начальника штабу оборони Британії генерал-лейтенант Роб Маговен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Маговена під час виступу в оборонному комітеті Палати громад Великої Британії запитали, скільки британських бригад може бути перекинуто на східний фланг НАТО у разі серйозної ескалації з боку Росії.

У відповідь генерал-лейтенант запевнив, що якби Британію попросили битися сьогодні ввечері, вона б це зробила.

"Я не думаю, що хтось у цьому залі повинен мати ілюзії з приводу того, що якби росіяни вторглися до Східної Європи сьогодні ввечері, то ми зустріли б їх у цьому бою", - запевнив Маговен.

Він уточнив, що Збройні сили Великої Британії мають "низку оперативних викликів та оперативних переваг".