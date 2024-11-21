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Британський генерал: ми готові до бою з військами Путіна у Східній Європі

Лондон, Четвер 21 листопада 2024 16:19
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Британський генерал: ми готові до бою з військами Путіна у Східній Європі Ілюстративне фото: британська армія готова до війни з Росією (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Британія готова направити своїх солдатів на війну з росіянами. Це можливо, якщо Москва вторгнеться до однієї з країн НАТО на східному фланзі.

Про це заявив заступник начальника штабу оборони Британії генерал-лейтенант Роб Маговен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Маговена під час виступу в оборонному комітеті Палати громад Великої Британії запитали, скільки британських бригад може бути перекинуто на східний фланг НАТО у разі серйозної ескалації з боку Росії.

У відповідь генерал-лейтенант запевнив, що якби Британію попросили битися сьогодні ввечері, вона б це зробила.

"Я не думаю, що хтось у цьому залі повинен мати ілюзії з приводу того, що якби росіяни вторглися до Східної Європи сьогодні ввечері, то ми зустріли б їх у цьому бою", - запевнив Маговен.

Він уточнив, що Збройні сили Великої Британії мають "низку оперативних викликів та оперативних переваг".

Стан британської армії

Politico звернула увагу, що чисельність солдатів у сухопутній армії Великої Британії нині найменша з 1700-х років.

При цьому минулого місяця міністр оборони Британії Джон Хілі заявляв, що стан збройних сил "набагато гірший, ніж ми думали" після того, як лейбористська партія перемогла на виборах.

При цьому вчора, 20 листопада, стало відомо, що влада Британії вирішила утилізувати військові кораблі, дрони та гелікоптери. Британська опозиція засудила такий крок, оскільки він може послабити національну безпеку.

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