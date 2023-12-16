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Британський футболіст вдруге за півроку зомлів на полі: матч українця призупинили

Борнмут, Субота 16 грудня 2023 19:11
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Британський футболіст вдруге за півроку зомлів на полі: матч українця призупинили Фото: "Капелюшники" чекають на новини про стан здоров'я капітана команди (twitter.com/LutonTown)
Автор: Антон Федорців

Капітан англійського "Лутона" Том Лок'єр втратив свідомість посеред поєдинку 17-го туру Прем'єр-ліги проти "Борнмута" українського оборонця Іллі Забарного.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт АПЛ.

Сумний інцидент із 29-річним центрбеком стався в другому таймі. На 59-й хвилині він опинився на газоні в центрі поля, а лікарі команди побігли на допомогу.

До епіцентру подій поспішив керманич "Лутона" Роб Едвардс. Він попросив футболістів обох команд розступитися, щоб медики мали повноцінний доступ до постраждалого. Лікарі розпочали реанімаційні заходи відразу – спершу на полі, а потім і за його межами.

Арбітр матчу Саймон Хупер призупинив поєдинок. Найімовірніше, в суботу поєдинок не дограватимуть. На момент зупинки зустрічі рахунок був рівний – 1:1. На гол нападника "Лутона" Адебайо "вишні" відповіли забитим м'ячем Соланке.

Лок'єр не вперше зіткнувся з нетиповими проблемами зі здоров'ям. У травні він втратив свідомість у фіналі плей-офф за вихід в АПЛ. Валлійця замінили, а згодом прооперували. Тоді лікарі діагностували в нього фібриляцію передсердь, що спричиняє нетипову частоту скорочень серця.

До слова, раніше "Евертон" Миколенка анонсував переїзд на новий стадіон.

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