Британський фунт упав до рекордно низького рівня

Фунт стерлінгів впав до рекордного мінімуму в понеділок, 26 вересня, оскільки трейдери очікують, що економічний план нового уряду призведе до виснаження британських фінансів. Різке падіння британського фунта допомогло долару США досягти нового піку за 20 років по відношенню до кошика шести основних валют.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Фунт стерлінгів упав на 4,9% до рекордно низького рівня в 1,0327 долара, після чого стабілізувався на рівні 1,05425 долара, що на 2,9% нижче за закриття попередньої сесії.

У п'ятницю він впав на 3,6%, коли новий міністр фінансів Квасі Квартенг оголосив про історичне зниження податків, яке фінансується за рахунок найбільшого збільшення запозичень з 1972 року.

Євро також впав до нового 20-річного мінімуму щодо долара через побоювання рецесії, оскільки енергетична криза поширюється ближче до зими на тлі ескалації війни в Україні. Вибори у вихідні дні в Італії також мали привести правий альянс до явної більшості в парламенті.

Індекс долара досяг 114,58 вперше з травня 2002 року, а потім знизився до 114,02, що на 0,78% вище, ніж наприкінці минулого тижня.

"Зміцнення долара було значною мірою пов'язане з активним продажем фунта стерлінгів, - сказав Сактіанді Супаат, регіональний керівник відділу валютних досліджень і стратегії Maybank. Це швидше спосіб уникнути ризику. Страхи глобальної рецесії насправді посилилися і розширилися досить широко".

Єдина європейська валюта впала на 0,71% - до 0,9623 долара.

Долар додав 0,54% до 144,175 єни, продовжуючи свій підйом до 24-річного піку четверга в 145,90. У той же день він впав до 140,31 після того, як Японія вперше з 1998 року провела інтервенцію з купівлі єни.

Чутливий до ризику австралійський долар упав до 0,64865 долара, найнижчого рівня з травня 2020 року.

Канадський долар досяг нового мінімуму на рівні 1,3636 канадських доларів за долар, найнижчого рівня з липня 2020 року.

Офшорний юань Китаю впав до нового мінімуму 7,1728 за долар найнижчого рівня з травня 2020 року. Нових мінімумів було досягнуто навіть після того, як центральний банк заявив у понеділок, що відновить резерви валютного ризику для деяких форвардних контрактів, крок, який зробить ставки проти юаня дорожчими і сповільнить темпи його нещодавнього знецінення.