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Британский фунт упал до рекордно низкого уровня

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Украина, Понедельник 26 сентября 2022 10:27
Британский фунт упал до рекордно низкого уровня Фото: фунт стерлингов упал до рекордного минимума (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Фунт стерлингов упал до рекордного минимума в понедельник, 26 сентября, поскольку трейдеры ожидают, что экономический план нового правительства приведет к истощению британских финансов до предела. Резкое падение британского фунта помогло доллару США достичь нового пика за 20 лет по отношению к корзине шести основных валют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Фунт стерлингов упал на 4,9% до рекордно низкого уровня в 1,0327 доллара, после чего стабилизировался на уровне 1,05425 доллара, что на 2,9% ниже закрытия предыдущей сессии.

В пятницу он упал на 3,6%, когда новый министр финансов Кваси Квартенг объявил об историческом снижении налогов, финансируемом за счет самого большого увеличения заимствований с 1972 года.

Евро также упал до нового 20-летнего минимума по отношению к доллару из-за опасений рецессии, поскольку энергетический кризис распространяется ближе к зиме на фоне эскалации войны в Украине. Выборы в выходные дни в Италии также должны были привести правый альянс к явному большинству в парламенте.

Индекс доллара достиг 114,58 впервые с мая 2002 года, а затем снизился до 114,02, что на 0,78% выше, чем в конце прошлой недели.

"Укрепление доллара было в значительной степени связано с активными продажами фунта стерлингов, - сказал Сактианди Супаат, региональный руководитель отдела валютных исследований и стратегии Maybank. Это скорее способ избежать риска. Страхи глобальной рецессии на самом деле усилились и расширились довольно широко".

Единая европейская валюта упала на 0,71% до 0,9623 доллара.

Доллар прибавил 0,54% до 144,175 иены, продолжая свой подъем к 24-летнему пику четверга в 145,90. В тот же день он упал до 140,31 после того, как Япония впервые с 1998 года провела интервенцию по покупке иены.

Чувствительный к риску австралийский доллар упал до 0,64865 доллара, самого низкого уровня с мая 2020 года.

Канадский доллар достиг нового минимума на уровне 1,3636 канадских долларов за доллар, самого низкого уровня с июля 2020 года.

Оффшорный юань Китая упал до нового минимума 7,1728 за доллар, самого низкого уровня с мая 2020 года. Новые минимумы были достигнуты даже после того, как центральный банк заявил в понедельник, что восстановит резервы валютного риска для некоторых форвардных контрактов, шаг, который сделает ставки против юаня более дорогими и замедлит темпы его недавнего обесценивания.

Напомним, индекс доллара 23 сентября вырос до 113,23, самого высокого уровня с мая 2002 года. Евро и фунт стерлингов упали до новых 20-летних и 37-летних минимумов.

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