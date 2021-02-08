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Британский экспорт в ЕС сократился почти на 70%

Автор: Инна Собора

В январе этого года резко сократился объем экспорта из Великобритании в ЕС. Это произошло в результате выхода Соединенного Королевства из таможенного союза и общего рынка Евросоюза.

Об этом пишет DW.

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Так, экспорт сократился на 68% по сравнению с прошлогодним показателем.

В британской Ассоциации автоперевозчиков (RHA) объясняют такое существенное сокращение объемов вывоза товаров из Соединенного Королевства в ЕС нынешней пандемией коронавируса.

В то же время издание называет значительно более весомым фактором бюрократическую канитель и внедрение процедуры контроля товаров, чего раньше не было.

"RHA еще раньше предостерегала британское правительство от возможных негативных последствий торговых Brexit, призывая чиновников отыскать пути, которые лучше бы регламентировали бы торговые отношения с Евросоюзом, однако призывы RHA остались неуслышанными", - пишет DW.

В то же время, в британском правительстве отказались признавать данные RHA, подчеркивая, что ситуация с внешнеторговой активностью "нормальная", цитирует информагентство Reuters представителя правительства Великобритании.

Напомним, ранее сообщалось, что Европейский союз и Великобритания заключили соглашение о торговле и сотрудничестве после Brexit. Соглашение вступило в силу с 31 декабря 2020 года.

РБК-Украина писало, что ратифицировать соглашение в Европарламенте планируют в марте 2021 года.

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