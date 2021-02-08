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Британський експорт до ЄС скоротився майже на 70%

Автор: Инна Собора

У січні цього року різко скоротився обсяг експорту з Великобританії до ЄС. Це сталося внаслідок виходу Сполученого Королівства з митного союзу та спільного ринку Євросоюзу.

Про це пише DW.

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Так, експорт скоротився на 68% порівняно з торішнім показником.

У британській Асоціації автоперевізників (RHA) пояснюють таке істотне скорочення обсягів вивозу товарів зі Сполученого Королівства до ЄС нинішньою пандемією коронавірусу.

Водночас видання називає значно вагомішим фактором бюрократичну тяганина та запровадження процедури контролю товарів, чого раніше не було.

"RHA ще раніше застерігала британський уряд від можливих негативних торговельних наслідків Brexit, закликаючи урядовців відшукати шляхи, котрі краще б регламентували б торговельні відносини з Євросоюзом, однак заклики RHA залишилися непочутими", - пише DW.

Натомість в британському уряді відмовилися визнавати дані RHA, наголошуючи, що ситуація з зовнішньоторговельною активністю "нормальна", цитує інформагенція Reuters речника уряду Великобританії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Європейський союз та Велика Британія уклали угоду про торгівлю та співробітництво після Brexit. Угода набрала чинності з 31 грудня 2020 року.

РБК-Україна писало, що ратифікувати угоду в Європарламенті планують у березні 2021 року.

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