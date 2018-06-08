Британский депутат предлагает запретить торговлю депозитарными расписками "Роснефти"

Глава компании тесно связан с президентом РФ Владимиром Путиным, а сама компания находится под санкциями

Депутат британского парламента от Лейбористской партии Стивен Киннок призвал Управление по финансовому регулированию и надзору (Financial Conduct Authority, FCA) пересмотреть решение о листинге "Роснефти" на Лондонской бирже (LSE). Об этом депутат написал в своем Twitter.

Согласно тексту заявления парламентария, он призвал главу FCA Эндю Бейли оценить законность ситуации, когда на LSE торгуются бумаги компании, включенной в санкционные списки США и Евросоюза, особо отметив близость главы "Роснефти" Игоря Сечина к президенту России Владимиру Путину.

"Я считаю, что у FCA в этом вопросе должна быть решающая роль. В свете неуважения господина Путина к верховенству закона и центральной роли "Роснефти" как агента Кремля ваш долг — защитить чистоту финансовой системы Великобритании, столкнувшейся с новой угрозой", — говорится в письме депутата, которое цитирует одно из британских СМИ.

Сам Киннок написал на своей странице в сети Twitter, что в условиях, когда британские институты становятся объектами иностранной агрессии, регуляторы должны усиливать надзор и предпринимать решительные действия.

"Жизненно важно, чтобы FCA немедленно вмешалась, защитив чистоту и престиж Лондонской биржи", — утверждает депутат.

When British institutions become targets of foreign aggression our regulators have a duty to sharpen their scrutiny and take firm action. Vital and urgent that ⁦@TheFCA⁩ now intervenes to defend integrity and credibility of ⁦@LSEplc⁩ https://t.co/mH1Mu4kjUX — Stephen Kinnock (@SKinnock) June 8, 2018

В свою очередь, пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев довольно резко прокомментировал инициативу британского парламентария: "Мы не комментируем бред".

Стивен Киннок — сын барона Нила Киннока, бывшего лидера Лейбористской партии и вице-президента Еврокомиссии, и баронессы (получила титул независимо от мужа) Гленис Киннок, занимавшей в 2009–2010 годах различные министерские посты в правительстве Гордона Брауна. Сам Стивен Киннок несколько лет работал в Британском совете, в том числе возглавлял его филиал в Санкт-Петербурге, а в 2015 году был избран в британский парламент. Супруга Стивена Киннока — Хелле Торнинг-Шмитт — в 2011–2015 годах была премьер-министром Дании, став первой женщиной на посту главы правительства страны.

GDR - депозитарная расписка, которая, как правило, обращается в нескольких странах, обычно странах Европы. GDR представляет собой сертификат, выпущенный банком-депозитарием и удостоверяющий право его владельца пользоваться выгодами от депонированных в этом банке ценных бумаг иностранного эмитента. Одна GDR может быть эквивалентна одной акции, части акции, или нескольким акциям иностранной компании-эмитента.

Напомним, нефтяная компания Exxon Mobil Corp заявила в среду, 28 февраля, что она выходит из совместных проектов с российской "Роснефтью" из-за санкций США и Евросоюза, введенных в 2014 году.