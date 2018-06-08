Британський депутат пропонує заборонити торгівлю депозитарними розписками "Роснефти"

Глава компанії тісно пов'язаний з президентом РФ Володимиром Путіним, а сама компанія перебуває під санкціями

Депутат британського парламенту від Лейбористської партії Стівен Кіннок закликав Управління по фінансовому регулюванню і нагляду (Financial Conduct of Authority, FCA) переглянути рішення про лістинг "Роснефти" на Лондонській біржі (LSE). Про це депутат написав у своєму Twitter.

Згідно з текстом заяви парламентарія, він закликав главу FCA Эндю Бейлі оцінити законність ситуації, коли на LSE торгуються папери компанії, включеної в санкційні списки США і Євросоюзу, особливо відзначивши близькість глави "Роснафти" Ігоря Сєчіна до президента Росії Володимиру Путіну.

"Я вважаю, що у FCA в цьому питанні повинна бути вирішальна роль. У світлі неповаги пана Путіна до верховенства закону і центральної ролі "Роснефти" як агента Кремля ваш обов'язок — захистити чистоту фінансової системи Великобританії, зіткнулася з новою загрозою", — йдеться у листі депутата, яке цитує одне з британських ЗМІ.

Сам Кіннок написав на своїй сторінці в мережі Twitter, що в умовах, коли британські інститути стають об'єктами іноземної агресії, регулятори повинні посилювати нагляд і робити рішучі дії.

"Життєво важливо, щоб FCA негайно втрутилася, захистивши чистоту і престиж Лондонській біржі", — стверджує депутат.

When British institutions become targets of foreign aggression our regulators have a duty to sharpen their scrutiny and take firm action. Vital and urgent that ⁦@TheFCA⁩ now intervenes to defend integrity and credibility of ⁦@LSEplc⁩ https://t.co/mH1Mu4kjUX — Stephen Kinnock (@SKinnock) June 8, 2018

У свою чергу, прес-секретар "Роснефти" Михайло Леонтьєв досить різко прокоментував ініціативу британського парламентарія: "Ми не коментуємо маячня".

Стівен Кіннок — син барона Ніла Кіннока, колишнього лідера Лейбористської партії і віце-президента Єврокомісії, і баронеси (отримала титул незалежно від чоловіка) Гленис Кіннок, що займала в 2009-2010 роках різні міністерські посади в уряді Гордона Брауна. Сам Стівен Кіннок кілька років працював у Британській раді, в тому числі очолював його філія в Санкт-Петербурзі, а в 2015 році був обраний в британський парламент. Дружина Стівена Кіннока — Хелле Торнінг-Шмітт — у 2011-2015 роках була прем'єр-міністром Данії, ставши першою жінкою на посаді голови уряду країни.

GDR - депозитарна розписка, яка, як правило, звертається в декількох країнах, зазвичай країнах Європи. GDR являє собою сертифікат, який випущений банком-депозитарієм та засвідчує право його власника користуватися вигодами від депонованих в цьому банку цінних паперів іноземного емітента. Одна GDR може бути еквівалентна одній акції, частини акції, або декільком акціям іноземної компанії-емітента.

Нагадаємо, нафтова компанія Exxon Mobil Corp заявила в середу, 28 лютого, що вона виходить із спільних проектів з російської "Роснефтью" через санкції США і Євросоюзу, введених в 2014 році.