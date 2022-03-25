Банк HSBC отказывается работать с российскими клиентами, - Reuters

HSBC избегает потенциальных российских клиентов и отказывается кредитовать уже существующих. Второй по величине банк Европы стремится защитить себя от западных санкций против Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Эти меры затрагивают индивидуальных и бизнес-клиентов HSBC по всему миру и идут дальше заявленных ранее намерений банка свернуть свои отношения с такими банками, как ВТБ, на которые были наложены западные санкции после вторжения России в Украину 24 февраля

Действия HSBC показывают, как санкции, направленные против российской финансовой системы и ее политической и деловой элиты, также бьют по российским гражданам за пределами страны, поскольку кредиторы стремятся избежать нарушения ограничений и потенциально крупных штрафов.

HSBC заявил 14 марта, что "не принимает никаких новых заказов в России", не пояснив, что это означает для существующих или потенциальных российских клиентов на других рынках.

Источники сообщают, что специалисты банка по управлению рисками и комплаенсу велели бизнес-менеджерам проводить дополнительную проверку в отношении всех потенциальных клиентов, имеющих российские паспорта или указавших российские адреса, в результате чего было отказано гораздо большему числу клиентов, чем ранее.

Проверки также распространяются на владельцев двойных паспортов, а также на тех, кто связан с Беларусью, считающейся союзником Москвы, поскольку сотрудники банка изо всех сил стараются не предлагать услуги лицам или предприятиям, находящимся под санкциями.

Клиенты, имеющие деловые связи с Россией и получающие доход в рублях, например получающие доход от работы в России, пенсий или инвестиций, также пострадают, поскольку эти денежные потоки в рублях дисконтируются до нуля для кредитных целей.

По словам двух источников, бизнес-клиенты со связями в России, даже те, которые не связаны с юридическими или физическими лицами, находящимися под санкциями, сталкиваются с повышенным вниманием к крупным депозитам или снятию средств, и новые заявки на кредит отклоняются.

Вторжение в Украину спровоцировало исход иностранных компаний из России, поскольку западные власти вводят санкции в беспрецедентных масштабах и темпах, чтобы надавить на Москву и помешать мировой финансовой системе стать каналом для российских денег.

Ранее в этом месяце регулирующие органы Европейского союза приказали некоторым банкам усилить контроль над всеми российскими и белорусскими клиентами, в том числе резидентами ЕС, чтобы их не использовали для обхода санкций.