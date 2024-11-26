Британський автовиробник Defender повертається у "Дакар"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Між сторонами підписано трирічну угоду, в рамках якої британці зобов'язуються до 2028 року возити на своїх позашляховиках організаторів перегонів та журналістів топових видань плюс надати шість спеціально підготовлених "розвідувальних машин" для обкатки майбутніх маршрутів. Як повноправний учасник ралі-рейду заводська команда Defender вийде на старт у 2026-му. Жодних подробиць поки що немає, але їх обіцяють розкрити наступного року.

На роль офіційного автомобіля "Дакара", поза всяким сумнівом, найбільше підходить Defender Octa. На позашляховик ставлять бітурбомотор V8 на 4,4 літра із 48-вольтовим стартер-генератором, пневмопідвіску 6D Dynamics від Range Rover Sport та гальма Brembo із шестипоршневими супортами. Дорожній просвіт у Defender Octa більше на 280 міліметрів, також у нього покращено артикуляцію коліс, а в списку їздових режимів є профіль Octa з особливими налаштуваннями мехатроніки під швидкісні заїзди бездоріжжям.

Що стосується гоночного всюдихода, то у Land Rover і тут припасений величезний туз у рукаві – ім'я йому Bowler. Фірма будує спортивні позашляховики на базі британських моделей з 1985 року, а у 2019-му вона стала частиною відділення Special Vehicle Operations концерну JLR.

Bowler пропонує програми доробок для Defender 90, 110 і 130 першого покоління і конструює "бойові" машини для монокубка Defender Rally Series. Ну а Bowler Wildcat та Nemesis можна сміливо назвати одними із постійних учасників "Дакара".