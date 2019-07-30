Британский аналитик предупредил о рисках влияния олигархов на банковский сектор

Ползучее возвращение олигархического влияния на банковский надзор в Украине может навредить усилиям, призванным бороться с отмыванием денег, прививать культуру рационального банковского дела и гарантировать макрофинансовую стабильность. Об этом пишет обозреватель британского журнала New Statesman Дэвид Кларк, передает РБК-Украина со ссылкой на его блог.

По мнению аналитика, это также приведет к прекращению финансовой поддержки со стороны МВФ и других международных кредиторов, в результате чего Украина может оказаться на грани дефолта.

В частности, эксперт заявил о неспособности президента Владимира Зеленского развеять впечатление, что он до сих пор остается "младшим партнером" олигарха Игоря Коломойского, которого обвиняют в отмывании денег и мошенничестве.

Более того, президент только усилил этим сомнения, назначив в апреле адвоката Коломойского Андрея Богдана главой своей администрации.

"В большей степени намерениями Зеленского обеспокоены международные кредиторы. Примечательно, что за два дня до президентских выборов представители МВФ в Киеве опубликовали заявление, в котором напомнили украинскими политикам, что национализация "ПриватБанка" была необходима, чтобы гарантировать финансовую стабильность, и призвали "продолжить усилия по восстановлению убытков от бывших владельцев и связанных сторон", - полагает автор статьи.

На сегодняшний день, по мнению Кларка, на кону стоит важный вопрос, касающийся целостности украинского финансового сектора и желания администрации Зеленского защищать независимость Национального банка Украины. За последние шесть лет около ста банков были объявлены НБУ неплатежеспособными в рамках его усилий по очистке банковской отрасли.

"Многие из их бывших владельцев стали частью "неформальной олигархической коалиции", которая хотела бы ослабить полномочия НБУ по банковскому надзору и вернуться к тем дням, "когда они фактически могли управлять украинскими банками как личной казной", - обращает внимание Кларк.

Автор публикации также отмечает, что на следующий день после президентских выборов экс-глава НБУ Валерия Гонтарева, ответственная за национализацию "ПриватБанка", стала фигурантом уголовного расследования и целью нападок в Facebook якобы из-за ее причастности к коррупционным схемам времён Януковича.

"По-видимому, эти атаки являются частью усилия подорвать независимость НБУ и сделать его более восприимчивым к внешнему влиянию при принятии решений, касающихся неплатежеспособности финансовых организаций и других вопросов регулирования. Одним из них является нерешенный вопрос о местном филиале Сбербанка, оказавшемуся под санкциями с начала украинского кризиса в 2014 году", - рассуждает автор статьи.

По его словам, регулирующие органы испытывают всё большее давление со стороны олигархов, стремящихся приобрести прибыльный портфель ссуд и активов украинского подразделения Сбербанка, хотя его продажа нарушит национальные и международные санкции. НБУ "мудро отказывается нарушать правила".

События вокруг "ПриватБанка" и "Сбербанк Украины" является важным показателем отношения администрации Зеленского к финансовому сектору и серьёзности её обещания искоренить коррупцию.

Западные правительства и международные финансовые институты должны решительно и единодушно сигнализировать о своих опасениях президенту Зеленскому и его новому правительству.

"Следует четко указать, что независимый банковский надзор и регулирование — это черта, которую нельзя переходить, если Киев хочет получать постоянную поддержку, и что дело "ПриватБанка" является контрольной проверкой приверженности Украины реформам", - добавил Кларк.