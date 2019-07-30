Британський аналітик попередив про ризики впливу олігархів на банківський сектор

Повзуче повернення олігархічного впливу на банківський нагляд в Україні може зашкодити зусиллям, покликаним боротися з відмиванням грошей, прищеплювати культуру раціональноъ банківської справи і гарантувати макрофінансову стабільність. Про це пише оглядач британського журналу New Statesman Девід Кларк, передає РБК-Україна з посиланням на його блог.

На думку аналітика, це також призведе до припинення фінансової підтримки з боку МВФ та інших міжнародних кредиторів, в результаті чого Україна може опинитися на межі дефолту.

Зокрема, експерт заявив про нездатність президента Володимира Зеленського розвіяти враження, що він досі залишається "молодшим партнером" олігарха Ігоря Коломойського, якого звинувачують у відмиванні грошей і шахрайстві.

Більш того, президент тільки посилив цим сумніви, призначивши в квітні адвоката Коломойського Андрія Богдана главою своєї адміністрації.

"Більшою мірою намірами Зеленського стурбовані міжнародні кредитори. Примітно, що за два дні до президентських виборів представники МВФ у Києві оприлюднили заяву, в якій нагадали українським політикам, що націоналізація "ПриватБанку" була необхідна, щоб гарантувати фінансову стабільність, і закликали продовжити зусилля по відновленню збитків від колишніх власників та пов'язаних сторін", - вважає автор статті

На сьогоднішній день, на думку Кларка, на кону стоїть важливе питання, що стосується цілісності українського фінансового сектора і бажання адміністрації Зеленського захищати незалежність Національного банку України. За останні шість років близько ста банків були оголошені НБУ неплатоспроможними в рамках його зусиль з очищення банківської галузі.

"Багато хто з їх колишніх власників стали частиною "неформальної олігархічної коаліції", яка б хотіла послабити повноваження НБУ з банківського нагляду і повернутися до тих днів, коли вони фактично могли керувати українськими банками як особистою скарбницею", - звертає увагу Кларк.

Автор публікації також зазначає, що на наступний день після президентських виборів екс-голова НБУ Валерія Гонтарева, відповідальна за націоналізацію "ПриватБанку", стала фігурантом кримінальної розслідування і метою нападок у Facebook нібито через її причетність до корупційних схем часів Януковича.

"Мабуть, ці атаки є частиною зусиль підірвати незалежність НБУ і зробити його більш сприйнятливим до зовнішнього впливу при прийнятті рішень, що стосуються неплатоспроможності фінансових організацій та інших питань регулювання. Одним з них є невирішене питання про місцеву філію Сбербанку, що опинилася під санкціями з початку українського кризи в 2014 році", - міркує автор статті.

За його словами, регулюючі органи відчувають дедалі більший тиск з боку олігархів, які прагнуть придбати прибутковий портфель позик та активів українського підрозділу Сбербанку, хоча його продаж порушить національні і міжнародні санкції. НБУ "мудро відмовляється порушувати правила".

Події навколо "Приватбанку" і "Сбербанк України" є важливим показником ставлення адміністрації Зеленського до фінансового сектору і серйозності її обіцянки викорінити корупцію.

Західні уряди і міжнародні фінансові інститути повинні рішуче і одностайно сигналізувати про свої побоювання президенту Зеленському і його новому уряду.

"Слід чітко вказати, що незалежний банківський нагляд і регулювання — це риса, яку не можна переходити, якщо Київ хоче отримувати постійну підтримку, і що справа "Приватбанку" є контрольною перевіркою прихильності України до реформ", - додав Кларк.