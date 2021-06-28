У британских островов в Вест-Индии обнаружили лодку с телами 20 человек

В районе британской заморской территории Теркс и Кайкос в Вест-Индии была обнаружена дрейфующая лодка. В ней выявили тела 20 человек, включая двух детей.
Об этом сообщает Associated Press.
Официальные лица заявили, что следователи исключили возможность наличия противоправных действий, но все еще пытаются определить, что произошло. Личности и происхождение погибших также выясняются.
Рыбаки заметили небольшую лодку утром 24 июня и предупредили морское отделение Королевской полиции островов Теркс и Кайкос, которое отбуксировало судно на берег.
Комиссар полиции Тревор Боттинг заявил, что судно, по-видимому, прибыло из-за пределов Карибского бассейна, и власти не думают, что местом его назначения были острова Теркс и Кайкос.
"Следователи работают над установлением их личностей и того, как они погибли", - сказал Боттинг.
Отметим, острова Теркс и Кайкос часто становятся магнитом для отчаявшихся гаитян, которые пытаются бежать из страны, и эта территория также используется в качестве перевалочного пункта торговцами людьми.