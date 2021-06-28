У британских островов в Вест-Индии обнаружили лодку с телами 20 человек

Официальные лица заявили, что следователи исключили возможность наличия противоправных действий, но все еще пытаются определить, что произошло. Личности и происхождение погибших также выясняются.

Рыбаки заметили небольшую лодку утром 24 июня и предупредили морское отделение Королевской полиции островов Теркс и Кайкос, которое отбуксировало судно на берег.

Комиссар полиции Тревор Боттинг заявил, что судно, по-видимому, прибыло из-за пределов Карибского бассейна, и власти не думают, что местом его назначения были острова Теркс и Кайкос.

"Следователи работают над установлением их личностей и того, как они погибли", - сказал Боттинг.

Отметим, острова Теркс и Кайкос часто становятся магнитом для отчаявшихся гаитян, которые пытаются бежать из страны, и эта территория также используется в качестве перевалочного пункта торговцами людьми.