Біля Британських островів у Вест-Індії виявили човен з тілами 20 осіб

Офіційні особи заявили, що слідчі виключили можливість наявності протиправних дій, але все ще намагаються визначити, що сталося. Особи і походження загиблих також з'ясовуються.

Рибалки помітили невеликий човен вранці 24 червня і попередили морське відділення королівської поліції островів Теркс і Кайкос, яке відбуксирувало судно на берег.

Комісар поліції Тревор Боттінг заявив, що судно, мабуть, прибуло з-за меж Карибського басейну, і влада не думає, що місцем його призначення були Острови Теркс і Кайкос.

"Слідчі працюють над встановленням їхніх особистостей і того, як вони загинули", - сказав Боттінг.

Відзначимо, Острови Теркс і Кайкос часто стають магнітом для зневірених гаїтян, які намагаються втекти з країни, і ця територія також використовується як перевальний пункт торговцями людьми.