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Британские ВВС были подняты в воздух для перехвата двух российских Ту-160

Автор: Артур Родивилов

Британские истребители Typhoon были подняты в воздух для сопровождения российских стратегических бомбардировщиков Ту-160. Самолеты подняли с авиабаз Лоссимут в Шотландии и Конингсби в Англии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter BBC.

В министерстве обороны Великобритании добавили, что речь шла о двух российских самолетах, которые не входили в воздушное пространство королевства.

Ранее у границ России над Литвой пролетели два стратегических бомбардировщика B-1B Lancer ВВС США, которые способны нести ядерное оружие. В командовании ВВС США заявили, что целью миссии было повышение готовности и взаимодействия наводчиков, отвечающих за координацию авиаударов для поддержки сухопутных сил.

Самолеты взлетели с аэродрома в Великобритании и после полета вблизи российских границ дозаправились в Германии. Пилоты координировали свои действия с литовскими и британскими авиационными наводчиками, выявлявшими имитированные наземные цели.

Напомним, ранее в Минобороны Беларуси заявили о привлечении российских бомбардировщиков к контролю территории страны.

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