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Британські ВПС були підняті в повітря для перехоплення двох російських Ту-160

Автор: Артур Родивилов

Британські винищувачі Typhoon були підняті в повітря для супроводу російських стратегічних бомбардувальників Ту-160. Літаки підняли з авіабаз Лоссимут в Шотландії і Конінгсбі в Англії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter BBC.

У Міністерстві оборони Великобританії додали, що мова йшла про два російські літаки, які не входили в повітряний простір Королівства.

Раніше біля кордонів Росії над Литвою пролетіли два стратегічні бомбардувальники B-1B Lancer ВПС США, які здатні нести ядерну зброю. У командуванні ВПС США заявили, що метою місії було підвищення готовності і взаємодії навідників, що відповідають за координацію авіаударів для підтримки сухопутних сил.

Літаки злетіли з аеродрому у Великобританії і після польоту поблизу російських кордонів дозаправилися в Німеччині. Пілоти координували свої дії з литовськими і британськими авіаційними навідниками, які виявляли імітовані наземні цілі.

Нагадаємо, раніше в Міноборони Білорусі заявили про залучення російських бомбардувальників до контролю території країни.

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