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Британские войска готовы эвакуироваться из Украины в случае вторжения РФ, - Daily Express

Автор: Валерия Полищук

Британские военные инструкторы будут эвакуированы с территории Украины в случае вторжения России. Британские военные, размещенные в городе Яворов Львовской области, при необходимости отправятся к польской границе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Express.

По словам собеседников издания, в ближайшее время британское командование проведет анализ ситуации, связанной с проведением операции Orbital по подготовке украинских военных, чтобы гарантировать "безопасный вывод" британских инструкторов из Украины в случае возможного ввода российских войск на ее территорию.

Решение об эвакуации, отмечают источники, будет принимать начальник штаба совместных операций Вооруженных сил Великобритании генерал-лейтенант Чарльз Стрикленд, которому дважды в день докладывают о ситуации на украинско-российской границе.

"Он будет тщательно оценивать воздействие любого вмешательства на нашу способность вывести военных и не может позволить, чтобы они оказались там в ловушке", - заявил источник издания.

Напомним, Германия и США по-разному оценивают риски вторжения России в Украину.

Кроме того, США пригрозили России на фоне угрозы вторжения в Украину.

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