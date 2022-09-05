Британские разведчики показали актуальную карту боевых действий в Украине

Министерство обороны Британии опубликовало актуальную карту боевых действий в Украине на понедельник, 5 сентября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, опубликованную в Twitter.
"Незаконное и неспровоцированное вторжение в Украину продолжается", - отмечает министерство обороны.
Судя по карте, российские войска продолжают наступать на Донбассе, а ВСУ вести контрнаступление на юге. При этом оккупанты не оставляют попыток наступления на Харьков и в районе населенного пункта Пески Донецкой области.
Как сообщалось, продвижение российских войск на Донбассе в десятки раз медленнее, чем того требует кремлевская власть. Она приказывает армии идти по пять километров в день, а оккупанты еле двигаются по 100 метров в сутки.
Напомним, за минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 300 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 49800 солдат.
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