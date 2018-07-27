Британские истребители перехватили бомбардировщик РФ над Черным морем

Российский Су-24 направлялся в сторону воздушного пространства НАТО

Два британских истребителя Typhoon 26 июля поднялись в небо с базы в Румынии для перехвата российского бомбардировщика Су-24 над Черным морем. Об этом сообщили в Королевских воздушных силах Великобритании, передает "Радио Свобода".

"Вероятно бомбардировщик направлялся на запад в сторону воздушного пространства НАТО", - рассказали военные.

Они сообщили, что российский самолет не вошел в воздушное пространство НАТО, однако британские истребители получили приказ патрулировать небо в течение короткого периода времени.

Отметим, Королевские воздушные силы Британии с 2014 года осуществляют миссию в Румынии, которая является частью мероприятий по поддержанию безопасности НАТО.

Напомним, по состоянию на 17 июля военные российские самолеты были зафиксированы в международном воздушном пространстве над Балтикой шесть раз за неделю. Среди самолетов РФ были военно-транспортные, а также истребители и бомбардировщик "Ил-22", часть из них летели с выключенными транспондерами.