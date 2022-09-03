UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Британские инструкторы учат ВСУ уничтожать танки в городах и селах: фото

Фото: Британские инструкторы учат ВСУ уничтожать танки в городах и селах (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

В Великобритании продолжаются военные учения украинских бойцов. ВСУ учатся уничтожать танки в городской и сельской местности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Генерального штаба ВСУ.

По информации Генштаба, военные ВСУ обучаются навыкам уничтожения танков с расстояния в урбанизированной местности, оставаясь при этом незамеченными.

"Это была серия занятий во время тренировочного курса "Город" об основах работы в сельской местности", - говорится в сообщении.

Обучением занимались инструкторы 5 батальона полка стрелков вооруженных сил Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Украинские военные получают эти навыки в рамках новой военной программы под руководством Великобритании. Таким образом новобранцы-добровольцы с небольшим военным опытом или без него получат навыки эффективного ведения боевых действий на передовой.

Напомним, что ВСУ показали, как проходят учения украинских защитников в Британии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныВеликобританияВойна в Украине