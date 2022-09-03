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Британські інструктори вчать ЗСУ знищувати танки в містах і селах: фото

Фото: Британські інструктори вчать ЗСУ знищувати танки в містах і селах (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Дмитро Браславський

У Великій Британії продовжуються військові навчання українських бійців. ЗСУ вчаться знищувати танки у міській та сільській місцевості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Генерального штабу ЗСУ.

За інформацією Генштабу, військові ЗСУ навчаються навичками знищення танків з відстані в урбанізованій місцевості, залишаючись при цьому непоміченими.

"Це була серія занять під час тренувального курсу "Місто" про основи роботи в сільській місцевості", - йдеться у повідомленні.

Навчанням займались інструктори 5 батальйону полку Стрілків збройних сил Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

Українські військові отримують ці навички в рамках нової військової програми під керівництвом Великої Британії. Таким чином новобранці-добровольці із невеликим військовим досвідом або без нього отримають навички ефективного ведення бойових дій на передовій.

Нагадаємо, що ЗСУ показали, як проходять навчання українських захисників у Британії.

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