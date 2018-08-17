Британские депутаты призывают ослабить ограничения для электронных сигарет

Председатель комитета Норман Льюис заявил, что электронная сигарета может стать "чудо-оружием" в борьбе с курением

Комитет британского парламента призывает правительство уменьшить ограничения на электронные сигареты в качестве способа снижения количества курильщиков в стране. Об этом сообщает The Associated Press.

Как отмечает издание, комитет по науке и технологиям парламента заявил, что электронные сигареты не должны автоматически запрещаться в публичных местах. Комитет также считает, что промышленность должна иметь возможность рекламировать устройства как менее вредный вариант для курящих.

Председатель комитета Норман Льюис заявил, что электронная сигарета может стать "чудо-оружием" в борьбе с курением.

Некоторые медицинские эксперты предупреждают, что риски, связанные с электронными сигаретами недостаточно изучены. Профессор университета Бирмингема Дэвид Тиккетт провел исследование, которое показывает, что электронная сигарета может повредить иммунную систему. Британское правительство заявило, что рассмотрит рекомендации комитета.

Ранее РБК-Украина сообщало, что эксперты назвали налоги, которые стимулируют курения.