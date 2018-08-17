Британські депутати закликають послабити правила щодо електронних сигарет

Голова комітету Норман Льюїс заявив, що електронна сигарета може стати "ключовою зброєю" у боротьбі з курінням

Комітет британського парламенту закликає уряд зменшити обмеження на електронні сигарети в якості способу зниження кількості курців у країні. Про це повідомляє The Associated Press.

Як зазначає видання, комітет з питань науки та технологій парламенту заявив, що електронні сигарети не повинні автоматично заборонятися в публічних місцях. Комітет також вважає, що промисловість повинна мати можливість рекламувати пристрої як менш шкідливий варіант для курців.

Голова комітету Норман Льюїс заявив, що електронна сигарета може стати "ключовою зброєю" у боротьбі з курінням.

Деякі медичні експерти попереджають, що ризики, пов'язані з електронними сигаретами недостатньо вивчені. Професор університету Бірмінгема Девід Тіккетт провів дослідження, яке показує, що електронна сигарета може пошкодити імунну систему. Британський уряд заявив, що розгляне рекомендації комітету.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що експерти назвали податки, які стимулюють куріння.