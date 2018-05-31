Эксперты назвали налоги, которые стимулируют курение

Эксперты проанализировали данные 17 стран, принявших участие в проекте оценки эффективности мер по контролю над табаком

Отход от полностью специфической системы акциза (единая ставка независимо от цены) приводит к увеличению ценового ассортимента и позволяет уходить от налогов, а усложненные системы налогов с применением адвалорных компонентов (дополнительные сборы в зависимости от ценового позиционирования сигарет) могут привести увеличению потребления сигарет. Об этом свидетельствуют выводы авторитетных международных экспертов в публикации медицинского научного журнала British Medical, пишут "Украинские новости".

Как отмечается, авторы проанализировали данные 17 стран, принявших участие в проекте оценки эффективности мер по контролю над табаком. Исследователи сопоставляли информацию от курильщиков о субъективной оценки количества выкуренных сигарет и обобщенные данные о пакете мер по предотвращению курения в конкретной стране. Среди прочих параметров, ученые сопоставили уровень и структуры налогообложения.

Результаты свидетельствуют: существует неоспоримая связь между структурой налогов и уровнем курения. Наименьший уровень курения связан с самой простой полностью специфической системой акциза – единый налог независимо от цены. Отход от полностью специфической системы акциза, введение адвалорных (привязанных к цене) компонентов приводит к увеличению потребления сигарет на 6-11%.

Авторы приводят в пример Мексику, где увеличение специфического компонента способствовало снижению потребления сигарет, а также Бразилию, где введение адвалора привело к росту потребления.

Мета-анализ украинских данных подтверждает справедливость выводов международных исследований. Отход Украины от простой полностью специфической системы акциза на сигареты в 2004 году привел к неконтролируемому росту внутреннего потребления с 94 млрд штук сигарет до 122 млрд всего за 4 года.

Отмечается, поэтапный рост адвалорной ставки позволял производителям расширять ценовой ассортимент, создавать ценовые шлюзы для несовершеннолетних. Ошибочная налоговая политика с фокусом на адвалорный компонент (ставка достигала 25%) была прекращена только в 2013 году. Установление фактически единого минимального налога и номинальной адвалорной ставки на уровне 12% развернули тенденцию неконтролируемого роста потребления сигарет, привели к двукратному (по сравнению с пиковыми значениями) сокращению уровня потребления сигарет в Украине, обеспечили стабильный рост бюджетных поступлений. В 2017 году зафиксирован наименьший уровень потребления за 15 лет – 67 млрд штук сигарет.

Возврат к системе ориентированной на адвалорный компонент опять может создать ценовые шлюзы для привлечению несовершеннолетних к курению и стимулированию курильщиков "со стажем" увеличивать потребление сигарет. В ряде стран Европейского Союза адвалорный компонент составляет менее 3%.