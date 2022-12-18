Британські військові замінять страйкуючі бригади "швидких"

Як запевняє видання, це найінтенсивніша хвиля страйків у Сполученому Королівстві за останнє десятиліття, і вона є відповіддю на кризу вартості життя, спричинену стрімким зростанням цін на продовольство та енергоносії внаслідок пандемії COVID-19 і вторгнення Росії в Україну.

"У жовтні через страйки було втрачено близько 417 тисяч робочих днів, що є найбільшим показником за десятиліття", - ділиться статистикою AP News.

Основною вимогою страйкарів, які приєднуються на цьому тижні до страйкуючих медсестер, залізничного персоналу, паспортистів і поштових працівників, є підвищення зарплати.

"Профспілки вимагають підвищення зарплат, щоб не відставати від інфляції, яка становила 10,7% у листопаді, дещо нижче порівняно з 11,1% у жовтні, але все ще є максимумом за 40 років", - йдеться в інформації видання.

Однак консервативний уряд Британії стверджує, що двозначне підвищення заробітної плати призведе до ще більшої інфляції, тому намагається покласти провину за страйки на профспілкових лідерів. У таблоїді Sun у неділю прем’єр-міністр Ріші Сунак назвав керівників профспілок "Грінчами, які хочуть вкрасти Різдво заради власних політичних цілей". Міністр Кабінету міністрів Олівер Доуден заявив, що "було б безвідповідально дозволити зарплатам у державному секторі та інфляції вийти з-під контролю".

Водночас Метью Тейлор, який очолює орган охорони здоров’я Конфедерації NHS, сказав, що пацієнти перебуватимуть у групі ризику, і закликав уряд і профспілки піти на компроміс.

"Ми посеред зими, і у нас є служба охорони здоров’я, з якою навіть у звичайний день без протестів важко впоратися. Отже, будуть ризики для пацієнтів. У цьому немає сумнівів", - сказав він.