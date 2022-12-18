Британські військові замінять страйкуючі бригади "швидких"

Британський уряд заявив сьогодні, 18 грудня, що відправить 1200 військових, аби замінити страйкуючих водіїв швидкої допомоги та прикордонників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP News.
Як запевняє видання, це найінтенсивніша хвиля страйків у Сполученому Королівстві за останнє десятиліття, і вона є відповіддю на кризу вартості життя, спричинену стрімким зростанням цін на продовольство та енергоносії внаслідок пандемії COVID-19 і вторгнення Росії в Україну.
"У жовтні через страйки було втрачено близько 417 тисяч робочих днів, що є найбільшим показником за десятиліття", - ділиться статистикою AP News.
Основною вимогою страйкарів, які приєднуються на цьому тижні до страйкуючих медсестер, залізничного персоналу, паспортистів і поштових працівників, є підвищення зарплати.
"Профспілки вимагають підвищення зарплат, щоб не відставати від інфляції, яка становила 10,7% у листопаді, дещо нижче порівняно з 11,1% у жовтні, але все ще є максимумом за 40 років", - йдеться в інформації видання.
Однак консервативний уряд Британії стверджує, що двозначне підвищення заробітної плати призведе до ще більшої інфляції, тому намагається покласти провину за страйки на профспілкових лідерів. У таблоїді Sun у неділю прем’єр-міністр Ріші Сунак назвав керівників профспілок "Грінчами, які хочуть вкрасти Різдво заради власних політичних цілей". Міністр Кабінету міністрів Олівер Доуден заявив, що "було б безвідповідально дозволити зарплатам у державному секторі та інфляції вийти з-під контролю".
Водночас Метью Тейлор, який очолює орган охорони здоров’я Конфедерації NHS, сказав, що пацієнти перебуватимуть у групі ризику, і закликав уряд і профспілки піти на компроміс.
"Ми посеред зими, і у нас є служба охорони здоров’я, з якою навіть у звичайний день без протестів важко впоратися. Отже, будуть ризики для пацієнтів. У цьому немає сумнівів", - сказав він.
Нещодавно РБК-України повідомляло, що за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну на територію Британії в'їхало майже 150 тисяч українців, хоча візи отримали близько 200 тисяч.
Нагадаємо, з наступного року у Британії навчатимуться понад 19 тисяч українських військових.
Раніше ми писали, що британські морпіхи брали участь у таємних операціях на території України після повномасштабного вторгнення росіян.
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