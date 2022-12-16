Понад 200 тисяч українців отримали візу в Британію, але приїхали не всі, - посол

За час повномасштабного вторгнення Росії в Україну на територію Британії в'їхало майже 150 тисяч українців, хоча візи отримали близько 200 тисяч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова посла України у Великій Британії Вадима Пристайка під час брифінгу в Медіацентрі "Україна".

"Віз видано близько 200 тисяч. Доїхало до британських берегів близько 140-150 тисяч. Ця цифра коливається: хтось має поїхати назад в Україну, хтось осів на довший термін, діти пішли в школу", - зазначив дипломат.

За його словами, всі прибулі українці отримали фінансову допомогу і мають можливість користуватися безплатними програмами й системою охорони здоров’я, а половина українських біженців за цей час вже працевлаштовані.

"Я впевнений, що українці почувають себе доволі захищеними. Є безліч можливостей для працевлаштування. За деякими підрахунками, вже половина всіх дорослих українців, що переїхали, мають у тому або іншому вигляді роботу", - додав Пристайко.