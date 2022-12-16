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Понад 200 тисяч українців отримали візу в Британію, але приїхали не всі, - посол

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Британія, П'ятниця 16 грудня 2022 05:10
Понад 200 тисяч українців отримали візу в Британію, але приїхали не всі, - посол Фото: Понад 100 тисяч українців з початку війни переїхали в Британію (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

За час повномасштабного вторгнення Росії в Україну на територію Британії в'їхало майже 150 тисяч українців, хоча візи отримали близько 200 тисяч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова посла України у Великій Британії Вадима Пристайка під час брифінгу в Медіацентрі "Україна".

"Віз видано близько 200 тисяч. Доїхало до британських берегів близько 140-150 тисяч. Ця цифра коливається: хтось має поїхати назад в Україну, хтось осів на довший термін, діти пішли в школу", - зазначив дипломат.

За його словами, всі прибулі українці отримали фінансову допомогу і мають можливість користуватися безплатними програмами й системою охорони здоров’я, а половина українських біженців за цей час вже працевлаштовані.

"Я впевнений, що українці почувають себе доволі захищеними. Є безліч можливостей для працевлаштування. За деякими підрахунками, вже половина всіх дорослих українців, що переїхали, мають у тому або іншому вигляді роботу", - додав Пристайко.

Нагадаємо, з наступного року у Британії навчатимуться понад 19 тисяч українських військових.

Раніше ми писали, що британські морпіхи брали участь у таємних операціях на території України після повномасштабного вторгнення росіян.

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