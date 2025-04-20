Британські винищувачі двічі за тиждень перехоплювали літаки Росії біля кордонів НАТО

Винищувачі британських ВПС були двічі підняті за менш ніж за 48 годин, щоб захистити повітряний простір НАТО від російських військових літаків.

Зазначається, що британські винищувачі Typhoon злетіли після того, як літаки РФ підлетіли надто близько до кордону НАТО, чим викликали тривогу.

Перший випадок підняття винищувачів стався у вівторок, 15 квітня. Тоді два винищувачі Typhoon, що базуються на авіабазі в Мальборку (Польща), були підняті для перехоплення російського розвідувального літака над Балтійським морем.

Менш ніж за 48 годин інша пара літаків була відправлена для стримування невстановленого літака, що вилетів з Калінінградської області, між Польщею та Литвою.

The Telegraph додав, що це був перший випадок, коли британські літаки були залучені до операції Chessman - нової місії НАТО, спрямованої на посилення повітряної оборони Європи.