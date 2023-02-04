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Британські моряки отруїлись водою на кораблі HMS Portland й потрапили до лікарні

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Британія, Субота 04 лютого 2023 18:00
Британські моряки отруїлись водою на кораблі HMS Portland й потрапили до лікарні Фото: британські моряки отруїлись водою на борту й потрапили до лікарні (twitter.com PlymouthDevon1)
Автор: Каріна Левицька

Декілька членів військово-морського персоналу корабля HMS Portland було доставлено до лікарні через проблеми з водопостачанням на борту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Сьогодні, 4 лютого, британський корабель повернувся до Портсмута після інциденту із "забрудненою водою". Представник Королівського флоту заявив, що це був "запобіжний захід" після проблеми із системами подачі прісної води на кораблі.

За попередніми даними ймовірно, що один із членів екіпажу додав у систему водопостачання фрегата неправильний хімікат, призначений для перетворення морської води на питну. Проте усвідомивши помилку моряк відразу підняв на сполох.

За словами представника Королівського флоту, очікується, що всі доставлені до лікарні "повністю видужають", при цьому він заявив, що більшість постраждалих уже виписані.

"Нещодавня проблема із забрудненою водою на кораблі HMS Portland буде ретельно вивчена...Ми дуже серйозно ставимося до здоров'я та благополуччя наших людей та переглянемо процеси, щоб цього більше не повторилося", - йдеться у заяві Королівського флоту.

Нагадаємо, нещодавно Королівський флот повідомив, що відстежує пересування російського військового корабля у Північному морі.

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