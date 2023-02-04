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Британские моряки отравились водой на корабле HMS Portland и попали в больницу

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Великобритания, Суббота 04 февраля 2023 18:00
Британские моряки отравились водой на корабле HMS Portland и попали в больницу Фото: британские моряки отравились водой на борту и попали в больницу (twitter.com PlymouthDevon1)
Автор: Карина Левицкая

Несколько членов военно-морского персонала корабля HMS Portland были доставлены в больницу из-за проблем с водоснабжением на борту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Сегодня, 4 февраля, британский корабль вернулся в Портсмут после инцидента с "загрязненной водой". Представитель Королевского флота заявил, что это была "предохранительная мера" после проблемы с системами подачи пресной воды на корабле.

По предварительным данным, вероятно, что один из членов экипажа добавил в систему водоснабжения фрегата неправильный химикат, предназначенный для превращения морской воды в питьевую. Однако осознав ошибку моряк сразу поднял тревогу.

По словам представителя Королевского флота, ожидается, что все доставленные в больницу "полностью поправятся", при этом он заявил, что большинство пострадавших уже выписаны.

"Недавняя проблема с загрязненной водой на корабле HMS Portland будет тщательно изучена... Мы очень серьезно относимся к здоровью и благополучию наших людей и пересмотрим процессы, чтобы это больше не повторилось", - говорится в заявлении Королевского флота.

Напомним, недавно Королевский флот сообщил, что отслеживает передвижение российского военного корабля в Северном море.

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