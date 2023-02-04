Британские моряки отравились водой на корабле HMS Portland и попали в больницу

Несколько членов военно-морского персонала корабля HMS Portland были доставлены в больницу из-за проблем с водоснабжением на борту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Сегодня, 4 февраля, британский корабль вернулся в Портсмут после инцидента с "загрязненной водой". Представитель Королевского флота заявил, что это была "предохранительная мера" после проблемы с системами подачи пресной воды на корабле.

По предварительным данным, вероятно, что один из членов экипажа добавил в систему водоснабжения фрегата неправильный химикат, предназначенный для превращения морской воды в питьевую. Однако осознав ошибку моряк сразу поднял тревогу.

По словам представителя Королевского флота, ожидается, что все доставленные в больницу "полностью поправятся", при этом он заявил, что большинство пострадавших уже выписаны.