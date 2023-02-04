Британские моряки отравились водой на корабле HMS Portland и попали в больницу
Несколько членов военно-морского персонала корабля HMS Portland были доставлены в больницу из-за проблем с водоснабжением на борту.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.
Сегодня, 4 февраля, британский корабль вернулся в Портсмут после инцидента с "загрязненной водой". Представитель Королевского флота заявил, что это была "предохранительная мера" после проблемы с системами подачи пресной воды на корабле.
По предварительным данным, вероятно, что один из членов экипажа добавил в систему водоснабжения фрегата неправильный химикат, предназначенный для превращения морской воды в питьевую. Однако осознав ошибку моряк сразу поднял тревогу.
По словам представителя Королевского флота, ожидается, что все доставленные в больницу "полностью поправятся", при этом он заявил, что большинство пострадавших уже выписаны.
"Недавняя проблема с загрязненной водой на корабле HMS Portland будет тщательно изучена... Мы очень серьезно относимся к здоровью и благополучию наших людей и пересмотрим процессы, чтобы это больше не повторилось", - говорится в заявлении Королевского флота.
Напомним, недавно Королевский флот сообщил, что отслеживает передвижение российского военного корабля в Северном море.
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