Британская разведка знала о планах похищения Хашкаджи, - Daily Express

Фото: Джамаль Хашкаджи (скриншот видео)

Журналист якобы собирался обнародовать информацию о применении Саудовской Аравией химического оружия в Йемене

Британская разведка знала о планах похищения саудовскими спецслужбами Джамаля Хашкаджи. Об этом сообщили осведомленные источники, передает РБК-Украина со ссылкой на The Daily Express.

По словам собеседника издания, приказ похитить Хашкаджи был дан в "королевском кругу", однако, кем именно, и был ли это принц Мухаммед бен Сальман, неизвестно.

Источники, приближенные к Хашкаджи, рассказали, что он собирался обнародовать информацию о применении Саудовской Аравией химического оружия в Йемене.

Спецслужбы Великобритании якобы получили информацию о спецоперации против журналиста в сентябре, примерно за три недели до 2 октября, когда он исчез после посещения консульства в Стамбуле.

"Был первичный приказ захватить Хашкаджи и вернуть его в Саудовскую Аравию для допроса. Вместе с тем, как представляется, были оставлены возможности для альтернативных способов решения этой проблемы", - сообщил собеседник.

Эту информацию подтвердил изданию высокопоставленный источник, уточнив, что разведка МИ-6 засекла 1 октября выдвижение группы, участвовавшей в операции, и просила саудовских коллег отменить операцию, но к их просьбе не прислушались.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призывает Саудовскую Аравию сообщить, где находится тело убитого саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи.

Ранее Саудовская Аравия изменила свою позицию по смерти Хашкаджи и подтвердила, что его убийство было умышленным и заранее спланированным. Саудовские следователи пришли к такому выводу после ознакомления с доказательствами, представленными турецкой стороной.