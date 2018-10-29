Британська розвідка знала про плани викрадення Хашкаджі, - Daily Express

Фото: Джамаль Хашкаджі (скріншот відео)

Журналіст нібито збирався оприлюднити інформацію про застосування Саудівською Аравією хімічної зброї в Ємені

Британська розвідка знала про плани викрадення саудівськими спецслужбами Джамаля Хашкаджі. Про це повідомили джерела, передає РБК-Україна з посиланням на The Daily Express.

Зі слів співрозмовника видання, наказ викрасти Хашкаджі було дано в "королівському колі", однак, ким саме, і чи був це принц Мухаммед бен Сальман, невідомо.

Джерела, наближені до Хашкаджі, розповіли, що він мав намір оприлюднити інформацію про застосування Саудівською Аравією хімічної зброї в Ємені.

Спецслужби Великої Британії нібито отримали інформацію про спецоперацію проти журналіста у вересні, приблизно за три тижні до 2 жовтня, коли він зник після відвідування консульства в Стамбулі.

"Був первинний наказ захопити Хашкаджі та повернути його в Саудівську Аравію для допиту. Разом з тим, як видається, були залишені можливості для альтернативних способів вирішення цієї проблеми", - повідомив співрозмовник.

Цю інформацію підтвердило виданню високопоставлене джерело, уточнивши, що розвідка МІ-6 засікла 1 жовтня висунення групи, яка брала участь в операції, і просила саудівських колег скасувати операцію, але до їхнього прохання не дослухалися.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликає Саудівську Аравію повідомити, де знаходиться тіло вбитого саудівського опозиційного журналіста Джамаля Хашкаджі.

Раніше Саудівська Аравія змінила свою позицію зі смерті Хашкаджі і підтвердила, що його вбивство було умисним і заздалегідь спланованим. Саудівські слідчі дійшли такого висновку після ознайомлення з доказами, представленими турецькою стороною.