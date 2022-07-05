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Британская разведка спрогнозировала характер боев за Донецкую область

Фото: Бои в Донецкой области будут ожесточенными  (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

После захвата почти всей территории Луганской области российские войска попытаются взять под контроль и Донецкую область. Города будут равнять с землей артиллерией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сообщении, битва за Донбасс характеризовалась медленными темпами наступления и массированным применением Россией артиллерии, в ходе которой города равнялись с землей. "Бои в Донецкой области почти наверняка будут продолжаться в таком же ключе", - считают в британской разведке.

В Минобороны Британии считают, что относительно быстрый захват Россией Лисичанска расширяет ее контроль практически на всю территорию Луганской области, позволяя ей заявлять о существенном прогрессе в достижении политической цели, которую она представила как непосредственную цель войны, а именно "освобождение" Донбасса.

"В отличие от предыдущих фаз войны, Россия, вероятно, достигла достаточно эффективной координации между по крайней мере двумя группировками войск: Центральной группировкой, вероятно, под командованием генерал-полковника Александра Лапина, и Южной группировкой, вероятно, под командованием недавно назначенного генерала Сергея Суровикина", - говорится в сводке.

Украинские силы, вероятно, в основном отведены в хорошем состоянии в соответствии с планами. Удерживаемый украинцами район Северодонецк-Лисичанск представлял собой выступ или выступ, который русские могли атаковать с трех сторон. "Существует реальная вероятность того, что теперь украинские силы смогут отступить к более удобной для обороны выпрямленной линии фронта", - отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, по данным британской разведки, после захвата Лисичанска, внимание России почти наверняка переключится на захват Донецкой области, большая часть которой остается под контролем украинских сил.

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