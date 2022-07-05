Британська розвідка спрогнозувала характер боїв за Донецьку область

Як наголошується в повідомленні, битва за Донбас характеризувалася повільними темпами наступу і масованим застосуванням Росією артилерії, в ході якої міста дорівнювали із землею. "Бої в Донецькій області майже напевно триватимуть в такому ж ключі", - вважають у британській розвідці.

У Міноборони Британії вважають, що відносно швидке захоплення Росією Лисичанська розширює її контроль практично на всю територію Луганської області, дозволяючи їй заявляти про істотний прогрес у досягненні політичної мети, яку вона представила як безпосередню мету війни, а саме "звільнення" Донбасу.

"На відміну від попередніх фаз війни, Росія, ймовірно, досягла досить ефективної координації між принаймні двома угрупованнями військ: центральним угрупуванням, ймовірно, під командуванням генерал-полковника Олександра Лапіна, і Південним угрупуванням, ймовірно, під командуванням нещодавно призначеного генерала Сергія Суровікіна", - йдеться у зведенні.

Українські сили, ймовірно, в основному відведені в хорошому стані відповідно до планів. Утримуваний українцями район Сєвєродонецьк-Лисичанськ являв собою виступ або виступ, який росіяни могли атакувати з трьох сторін. "Існує реальна ймовірність того, що тепер українські сили зможуть відступити до більш зручної для оборони випрямленої лінії фронту", - зазначають у Міноборони Британії.