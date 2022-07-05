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Британська розвідка спрогнозувала характер боїв за Донецьку область

Фото: бої в Донецькій області будуть запеклими (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Після захоплення майже всієї території Луганської області російські війська спробують взяти під контроль і Донецьку область. Міста рівнятимуть із землею артилерією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії в Twitter.

Як наголошується в повідомленні, битва за Донбас характеризувалася повільними темпами наступу і масованим застосуванням Росією артилерії, в ході якої міста дорівнювали із землею. "Бої в Донецькій області майже напевно триватимуть в такому ж ключі", - вважають у британській розвідці.

У Міноборони Британії вважають, що відносно швидке захоплення Росією Лисичанська розширює її контроль практично на всю територію Луганської області, дозволяючи їй заявляти про істотний прогрес у досягненні політичної мети, яку вона представила як безпосередню мету війни, а саме "звільнення" Донбасу.

"На відміну від попередніх фаз війни, Росія, ймовірно, досягла досить ефективної координації між принаймні двома угрупованнями військ: центральним угрупуванням, ймовірно, під командуванням генерал-полковника Олександра Лапіна, і Південним угрупуванням, ймовірно, під командуванням нещодавно призначеного генерала Сергія Суровікіна", - йдеться у зведенні.

Українські сили, ймовірно, в основному відведені в хорошому стані відповідно до планів. Утримуваний українцями район Сєвєродонецьк-Лисичанськ являв собою виступ або виступ, який росіяни могли атакувати з трьох сторін. "Існує реальна ймовірність того, що тепер українські сили зможуть відступити до більш зручної для оборони випрямленої лінії фронту", - зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, після захоплення Лисичанська, увага Росії майже напевно переключиться на захоплення Донецької області, більша частина якої залишається під контролем українських сил.

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