Британская разведка сообщила, как Россия использует иранские беспилотники

Как отмечается в сводке, украинские официальные лица 13 сентября 2022 года сообщили, что их силы сбили БПЛА Shahed-136 недалеко от Купянска, в районе продолжающегося успешного наступления Украины.

Shahed-136 - ударный БПЛА одностороннего действия с заявленной дальностью полета 2500 километров. Подобные системы иранского производства, вероятно, использовались при нападениях на Ближнем Востоке, в том числе против нефтяного танкера MT MERCER STREET в июле 2021 года.

По данным британской разведки, Россия все чаще закупает оружие у других государств, на которые распространяются жесткие санкции, таких как Иран и Северная Корея, поскольку ее собственные запасы истощаются.

"Потеря Shahed-136 вблизи линии фронта говорит о том, что существует реальная вероятность того, что Россия пытается использовать эту систему для нанесения тактических ударов, а не по стратегическим целям в глубине украинской территории", - говорится в сообщении Минобороны Британии.