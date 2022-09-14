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Британська розвідка повідомила, як Росія використовує іранські безпілотники

Фото: Росія почала використовувати іранські безпілотні літальні апарати (t.me/AFUStratCom)
Автор: Олександр Білоус

Росія вперше розмістила іранські безпілотні літальні апарати (БПЛА) в Україні. Вони намагаються використовувати цю систему для нанесення тактичних ударів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії в Twitter.

Як наголошується у зведенні, українські офіційні особи 13 вересня 2022 року повідомили, що їх сили збили БПЛА Shahed-136 недалеко від Куп'янська, в районі триваючого успішного наступу України.

Shahed-136-ударний БПЛА односторонньої дії із заявленою дальністю польоту 2500 кілометрів. Подібні системи іранського виробництва, ймовірно, використовувалися при нападах на Близькому Сході, в тому числі проти нафтового танкера MT MERCER STREET в липні 2021 року.

За даними британської розвідки, Росія все частіше закуповує зброю у інших держав, на які поширюються жорсткі санкції, таких як Іран і Північна Корея, оскільки її власні запаси виснажуються.

"Втрата Shahed-136 поблизу лінії фронту говорить про те, що існує реальна ймовірність того, що Росія намагається використовувати цю систему для нанесення тактичних ударів, а не по стратегічних цілях в глибині української території", - йдеться в повідомленні Міноборони Британії.

Нагадаємо, ЗСУ поблизу Куп'янська Харківської області збили перший Іранський ударний безпілотник.

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