Британская разведка предупредила о возможности крупной эпидемии в Мариуполе

Как отмечается в сообщении, с 1995 года в Украине были незначительные вспышки холеры, особенно на побережье Азовского моря, включая Мариуполь.

"Медицинские услуги в Мариуполе, вероятно, уже близки к коллапсу: крупная вспышка холеры в Мариуполе еще больше усугубит ситуацию", - говорится в сообщении.

По данным британской разведки, на занятом российскими войсками юге Украины доступ к безопасной питьевой воде непостоянен, а серьезные перебои в телефонной связи и интернет-услугах продолжаются. "Вероятно, в Херсоне ощущается острая нехватка лекарств", - отмечают в Минобороны Британии.

Бои за Северодонецк

Согласно сводке разведки, продолжаются бои вокруг Северодонецка. "Россия снова контролирует большую часть города, но ее войска мало продвинулись в попытках окружить большую территорию с севера и юга", - говорится в сообщении.