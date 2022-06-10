UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Британская разведка предупредила о возможности крупной эпидемии в Мариуполе

Фото: В Мариуполе возможна эпидемия холеры (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В захваченном российскими войсками Мариуполе существует риск крупной вспышки холеры. Единичные случаи были зарегистрированы с мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сообщении, с 1995 года в Украине были незначительные вспышки холеры, особенно на побережье Азовского моря, включая Мариуполь.

"Медицинские услуги в Мариуполе, вероятно, уже близки к коллапсу: крупная вспышка холеры в Мариуполе еще больше усугубит ситуацию", - говорится в сообщении.

По данным британской разведки, на занятом российскими войсками юге Украины доступ к безопасной питьевой воде непостоянен, а серьезные перебои в телефонной связи и интернет-услугах продолжаются. "Вероятно, в Херсоне ощущается острая нехватка лекарств", - отмечают в Минобороны Британии.

Бои за Северодонецк

Согласно сводке разведки, продолжаются бои вокруг Северодонецка. "Россия снова контролирует большую часть города, но ее войска мало продвинулись в попытках окружить большую территорию с севера и юга", - говорится в сообщении.

Ранее британская разведка сообщала, что российская армия продолжает предпринимать попытки атаковать Северодонецк с трех направлений.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мариуполь