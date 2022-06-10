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Британська розвідка попередила про можливість великої епідемії в Маріуполі

Фото: у Маріуполі можлива епідемія холери (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

У захопленому російськими військами Маріуполі існує ризик великого спалаху холери. Поодинокі випадки були зареєстровані з травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Великобританії в Twitter.

Як наголошується в повідомленні, з 1995 року в Україні були незначні спалахи холери, особливо на узбережжі Азовського моря, включаючи Маріуполь.

"Медичні послуги в Маріуполі, ймовірно, вже близькі до колапсу: великий спалах холери в Маріуполі ще більше погіршить ситуацію", - йдеться в повідомленні.

За даними британської розвідки, на зайнятому російськими військами півдні України доступ до безпечної питної води непостійний, а серйозні перебої в телефонному зв'язку та інтернет-послугах тривають. "Ймовірно, в Херсоні відчувається гостра нестача ліків", - відзначають в Міноборони Британії.

Бої за Сєвєродонецьк

Згідно з зведенням розвідки, тривають бої навколо Сєвєродонецька. "Росія знову контролює більшу частину міста, але її війська мало просунулися в спробах оточити велику територію з півночі і півдня", - йдеться в повідомленні.

Раніше британська розвідка повідомляла, що російська армія продовжує робити спроби атакувати Сєвєродонецьк з трьох напрямків.

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Маріуполь