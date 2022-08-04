Британская разведка показала актуальную карту войны в Украине: что изменилось

Согласно данным британской разведки, армия России пытается нанести удар по оборонительным подразделениям Украины на трех направлениях - в Харьковской, Луганской и Донецкой областях. В то время как Вооруженные силы Украины контратакуют на Изюмском направлении.

Что касается ситуации на юге страны, то украинские войска продолжают активно наступать на оккупированные районы Херсонской области. Успешные атаки ВСУ наносят возле Николаевской области и вдоль правого берега Днепра.

При этом восточные и южные регионы продолжают страдать от ракетного терроризма со стороны РФ.