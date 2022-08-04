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Британская разведка показала актуальную карту войны в Украине: что изменилось

Фото: украинским силам удалось выровнять ситуацию вдоль всего фронта (УНИАН)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска продолжают наступительные операции на востоке Украины. Однако украинским силам удалось выровнять ситуацию вдоль всего фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту боевых действий от Министерства обороны Великобритании, опубликованную в Tiwtter.

Согласно данным британской разведки, армия России пытается нанести удар по оборонительным подразделениям Украины на трех направлениях - в Харьковской, Луганской и Донецкой областях. В то время как Вооруженные силы Украины контратакуют на Изюмском направлении.

Что касается ситуации на юге страны, то украинские войска продолжают активно наступать на оккупированные районы Херсонской области. Успешные атаки ВСУ наносят возле Николаевской области и вдоль правого берега Днепра.

При этом восточные и южные регионы продолжают страдать от ракетного терроризма со стороны РФ.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, украинские военные успешно отбили попытки наступления российских оккупантов. В частности на Славянском, Краматорском, Бахмутском и Авдеевском направлениях. На некоторых участках идут бои.

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