Британська розвідка показала актуальну карту війни в Україні: що змінилося

Згідно з даними британської розвідки, армія Росії намагається завдати удару по оборонних підрозділах України на трьох напрямках - у Харківській, Луганській і Донецькій областях. У той час як Збройні сили України контратакують на Ізюмському напрямку.

Що стосується ситуації на півдні країни, то українські війська продовжують активно наступати на окуповані райони Херсонської області. Успішні атаки ЗСУ завдають біля Миколаївської області та вздовж правого берега Дніпра.

При цьому східні і південні регіони продовжують страждати від ракетного тероризму з боку РФ.