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Британська розвідка показала актуальну карту війни в Україні: що змінилося

Фото: українським силам вдалося вирівняти ситуацію вздовж усього фронту (УНІАН)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська продовжують наступальні операції на сході України. Однак українським силам вдалося вирівняти ситуацію вздовж усього фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту бойових дій від Міністерства оборони Великої Британії, опубліковану в Tiwtter.

Згідно з даними британської розвідки, армія Росії намагається завдати удару по оборонних підрозділах України на трьох напрямках - у Харківській, Луганській і Донецькій областях. У той час як Збройні сили України контратакують на Ізюмському напрямку.

Що стосується ситуації на півдні країни, то українські війська продовжують активно наступати на окуповані райони Херсонської області. Успішні атаки ЗСУ завдають біля Миколаївської області та вздовж правого берега Дніпра.

При цьому східні і південні регіони продовжують страждати від ракетного тероризму з боку РФ.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, українські військові успішно відбили спроби наступу російських окупантів. Зокрема на Слов'янському, Краматорському, Бахмутському та Авдіївському напрямках. На деяких ділянках йдуть бої.

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