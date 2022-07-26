Британская разведка показала актуальную карту боевых действий в Украине: что изменилось

Российские войска пытаются закрепиться на захваченных территориях. Также оккупанты продолжают наносить ракетные удары по населенным пунктам Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту боевых действий, опубликованную Минобороны Великобритании в Twitter.
Согласно данным британской разведки, российская армия активизировалась на трех направлениях - в районе Славянска, Бахмута и Изюма. В районе этих населенных пунктов идут ожесточенные бои.
Кроме того, россияне продолжают наносить ракетные удары по населенным пунктам Харьковской, Николаевской, Одесской, Донецкой и Луганской областей.
В то же время украинские войска успешно контратакуют возле Изюмского района и на Херсонском направлении, где оккупанты заранее подготовили позиции.
Также заметный успех украинских войск наблюдается на Запорожском направлении. Там линия фронта растянулась от Днепра до Донецкой области.
Напомним, ранее в британской разведке сообщили, что попытки России уничтожить противокорабельный потенциал Украины остаются безуспешными. Черноморский флот РФ находится под постоянной угрозой.
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