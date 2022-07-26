UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Британская разведка показала актуальную карту боевых действий в Украине: что изменилось

Фото: российские оккупационные войска пытаются закрепиться на оккупированных территориях (ВоенТВ)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска пытаются закрепиться на захваченных территориях. Также оккупанты продолжают наносить ракетные удары по населенным пунктам Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту боевых действий, опубликованную Минобороны Великобритании в Twitter.

Согласно данным британской разведки, российская армия активизировалась на трех направлениях - в районе Славянска, Бахмута и Изюма. В районе этих населенных пунктов идут ожесточенные бои.

Кроме того, россияне продолжают наносить ракетные удары по населенным пунктам Харьковской, Николаевской, Одесской, Донецкой и Луганской областей.

В то же время украинские войска успешно контратакуют возле Изюмского района и на Херсонском направлении, где оккупанты заранее подготовили позиции.

Также заметный успех украинских войск наблюдается на Запорожском направлении. Там линия фронта растянулась от Днепра до Донецкой области.

Напомним, ранее в британской разведке сообщили, что попытки России уничтожить противокорабельный потенциал Украины остаются безуспешными. Черноморский флот РФ находится под постоянной угрозой.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВеликобританияВойна в Украине