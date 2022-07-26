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Британська розвідка показала актуальну карту бойових дій в Україні: що змінилося

Фото: російські окупаційні війська намагаються закріпитися на окупованих територіях (Воєнтв)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська намагаються закріпитися на захоплених територіях. Також окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по населених пунктах України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту бойових дій, опубліковану Міноборони Великої Британії в Twitter.

Згідно з даними британської розвідки, російська армія активізувалася на трьох напрямках - в районі Слов'янська, Бахмута та Ізюма. У районі цих населених пунктів йдуть запеклі бої.

Крім того, росіяни продовжують завдавати ракетних ударів по населених пунктах Харківської, Миколаївської, Одеської, Донецької та Луганської областей.

Водночас українські війська успішно контратакують біля Ізюмського району та на Херсонському напрямку, де окупанти заздалегідь підготували позиції.

Також помітний успіх українських військ спостерігається на Запорізькому напрямку. Там лінія фронту розтягнулася від Дніпра до Донецької області.

Нагадаємо, раніше в британській розвідці повідомили, що спроби Росії знищити протикорабельний потенціал України залишаються безуспішними. Чорноморський флот РФ перебуває під постійною загрозою.

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