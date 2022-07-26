Британська розвідка показала актуальну карту бойових дій в Україні: що змінилося

Згідно з даними британської розвідки, російська армія активізувалася на трьох напрямках - в районі Слов'янська, Бахмута та Ізюма. У районі цих населених пунктів йдуть запеклі бої.

Крім того, росіяни продовжують завдавати ракетних ударів по населених пунктах Харківської, Миколаївської, Одеської, Донецької та Луганської областей.

Водночас українські війська успішно контратакують біля Ізюмського району та на Херсонському напрямку, де окупанти заздалегідь підготували позиції.

Також помітний успіх українських військ спостерігається на Запорізькому напрямку. Там лінія фронту розтягнулася від Дніпра до Донецької області.