Британская разведка ожидает ожесточенные бои в пригородах Киева

"В ближайшие дни в пригородах города, скорее всего, развернутся ожесточенные бои", - говорится в сообщении.

Кроме того, несмотря на заявления России о намерении снизить военную активность вокруг Чернигова, российские артиллерийские и ракетные удары продолжаются.

"Тяжелые бои продолжаются в Мариуполе, ключевой цели российских войск, однако украинские силы по-прежнему контролируют центр города", - отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, украинская армия отбила Ирпень под Киевом. В то же время соседние Буча и Гостомель по-прежнему заняты оккупантами.