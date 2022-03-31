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Британська розвідка очікує запеклі бої в передмістях Києва

Фото: українська армія звільнятиме передмістя Києва (suspilne.media)
Автор: Олександр Білоус

Російські сили вторгнення продовжують утримувати позиції на схід і захід від Києва, незважаючи на виведення обмеженої кількості підрозділів. Найближчими днями там очікуються запеклі бої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Великобританії в Twitter.

"Найближчими днями в передмістях міста, швидше за все, розгорнуться запеклі бої", - йдеться в повідомленні.

Крім того, незважаючи на заяви Росії про намір знизити військову активність навколо Чернігова, Російські артилерійські та ракетні удари тривають.

"Важкі бої тривають у Маріуполі, ключової мети російських військ, проте українські сили як і раніше контролюють центр міста", - зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, українська армія відбила Ірпінь під Києвом. У той же час сусідні Буча і Гостомель як і раніше зайняті окупантами.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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Київ