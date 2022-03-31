Британська розвідка очікує запеклі бої в передмістях Києва

Російські сили вторгнення продовжують утримувати позиції на схід і захід від Києва, незважаючи на виведення обмеженої кількості підрозділів. Найближчими днями там очікуються запеклі бої.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Великобританії в Twitter.
"Найближчими днями в передмістях міста, швидше за все, розгорнуться запеклі бої", - йдеться в повідомленні.
Крім того, незважаючи на заяви Росії про намір знизити військову активність навколо Чернігова, Російські артилерійські та ракетні удари тривають.
"Важкі бої тривають у Маріуполі, ключової мети російських військ, проте українські сили як і раніше контролюють центр міста", - зазначають у Міноборони Британії.
Нагадаємо, українська армія відбила Ірпінь під Києвом. У той же час сусідні Буча і Гостомель як і раніше зайняті окупантами.
Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.
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